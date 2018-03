Cultuurdienst lanceert fotoclub 07 maart 2018

02u59 0

De gemeentelijke cultuurdienst pakt uit met een fotoclub. Die is een uitloper van de fotowedstrijd 'Merchtemse Kiekjes'. Enkele amateurfotografen besloten in de nasleep van die wedstrijd om op regelmatige basis samen te komen en de kwaliteit van hun foto's te evalueren. Leden van de nieuwe fotoclub zouden ingeschakeld kunnen worden om grote culturele manifestaties in beeld te brengen, zoals Merchtem Op Stelten. Een eerste bijeenkomst staat gepland op dinsdag 27 maart, om 20 uur in het August De Boeckhuis aan de Reedijk. Meer info via cultuur@merchtem.be. (WDS)