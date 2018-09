Cristal Boys van ondergang gered BURGEMEESTER KOOPT VOETBALTERREIN VOOR 65.000 EURO TOM VIERENDEELS

01 september 2018

02u33 0 Merchtem Burgemeester Eddie De Block (Open Vld) heeft amateurvoetbalploeg FC Cristal Boys van een mogelijke ondergang gered. Hij legt 65.000 euro op tafel om hun terrein van de huidige eigenaars over te kopen. Voor de club verandert er niets, maar de toekomst is wel verzekerd.

FC De Kampioenen, maar dan in 't echt en zonder misverstanden. De eigenaar van het voetbalterrein in de Sleewagen is van plan om de grond van de club te verkopen. Een mogelijk drama voor de voetbaljongens- en meisjes. Want naast de Cristal Boys, spelen ook de Cristal Girls daar hun matchen. "De eigenaars van het perceel van zo'n twee hectare groot -met daarop het plein en de kantine- wilden het van de hand doen", vertelt Eddie De Block. "De eigenaars contacteerden de club met de melding dat zij wel eerste keuze waren. Maar dat bedrag op tafel leggen kon de club echter niet. Ze contacteerden mij vervolgens met de vraag of de gemeente het perceel kon overkopen."





Die suggestie bleek onmogelijk. "Dan moeten we dat voor de vijf andere ploegen ook doen", gaat De Block verder. "Ik zei wel dat ik op zoek ging naar een mogelijke particulier. 's Avonds besprak ik de situatie met mijn vrouw, en zij stelde vrijwel onmiddellijk voor om met ons twee het terrein te kopen. Ik ging akkoord."





Vriendendienst

De burgemeester en zijn vrouw Marleen Van Belle hebben een opmerkelijke band met de club. Enerzijds was De Block er jarenlang zelf keeper en al vele jaren clubdokter. Bijna tweewekelijks trekt hij ook nog altijd naar de kantine om de matchen bij te wonen, waardoor de clubleden vrienden zijn gebleven. Anderzijds heeft de club het hart van het koppel gewonnen op hun huwelijksdag in 2002. "Alle inwoners waren toen uitgenodigd op een groot feest", verduidelijkt De Block. "De clubleden stonden in voor de bediening aan de vier togen en hielpen op voorhand ook bij het rechtzetten van de tent. Ze weigerden nadien om betaald te worden. Daardoor zagen we dit al de unieke gelegenheid om iets terug te doen. Het gaat om landbouwgrond en als een landbouwer dat perceel koopt, is de kans groot dat de club moet verdwijnen. Zij kunnen nu dus blijven voetballen, want ik ben niet van plan om er maïs te telen. De huur die ze al 43 jaar aan de vorige eigenaars betalen, betalen ze nu aan mij. Voor hen verandert er dus eigenlijk niets en ze blijven zelf instaan voor het onderhoud. Een verkiezingsstunt is het zeker en vast niet, gezien ik geen kandidaat meer ben."





Het gaat wel om een eenmalige geste. "Ik kreeg intussen al de vraag van andere clubs, maar zij hebben zoiets nooit voor mij gedaan", zegt De Block. "Zij zijn er dus aan voor de moeite." Voorzitter Rudi Meersman van de Cristal Boys was gisteren niet bereikbaar voor een reactie.