CD&V pleit voor pamperbank 16 april 2018

Oppositiepartij CD&V wil een pamperbank in Merchtem. In zo'n pamperbank kunnen ouders luiers afgeven wanneer ze die op overschot hebben.





Het OCMW kan ze dan weer schenken aan kansarme of kwetsbare gezinnen. "Baby's en kleine kinderen hebben veel pampers nodig", zegt Ann Tambour. "We zouden de overschotten daarom beter inzamelen via een box. Die kan bij het OCMW, in gemeentelijke gebouwen, in scholen of in de bib geplaatst worden. " CD&V lanceerde het voorstel tijdens de OCMW-raad, waar het positief onthaald werd. Demeerderheid onderzoekt of het voorstel ook uitgewerkt kan worden. (WDS)