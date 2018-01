CD&V bloedt leeg: ook Mark Vanderstraeten haakt af 02u40 1 Foto Mozkito Mark Vanderstraeten. Merchtem In het zog van stemmenkanon Fons Heyvaert geeft ook zijn partijgenoot Mark Vanderstraeten aan dat hij geen kandidaat is voor CD&V bij de komende verkiezingen. De grootste oppositiepartij van Merchtem, die straks Maggie De Block het vuur aan de schenen moet leggen, bloedt leeg.

Vorige week raakte bekend dat Fons Heyvaert, vorige keer goed voor 1.694 voorkeurstemmen, geen lijsttrekker meer zal zijn voor zijn partij. Volgens het partijbestuur van CD&V was er onvoldoende draagvlak voor de kandidatuur van Heyvaert. Het stemmenkanon besliste daarom om zich geen kandidaat te stellen.





Wel nog raadslid

Gisteren liet ook gemeenteraadslid Mark Vanderstraeten weten dat hij de partij de rug toekeert. "Ik trek me terug omdat Fons de lijst niet trekt", zegt Vanderstraeten. "Hij was de enige valabele kandidaat om het duel aan te gaan met de clan-De Block en de Open VLD. Nu hij niet mee doet, zijn we verloren. En ik heb geen zin om me vrijwillig naar de slachtbank te laten leiden."





Trouwe militant

Vanderstraeten blijft voorlopig wel zetelen als gemeenteraadslid. "Ik doe mijn mandaat uit maar sinds 31 december is de politiek voor mij een afgelopen zaak. Voorlopig blijf ik wel lid van CD&V. We zullen zien wat de toekomst brengt."





Dat Vanderstraeten geen kandidaat meer is, geldt als een verrassing. Vanderstraeten, die ook voorzitter is van de muziekmaatschappij Concordia, staat bekend als een trouw partijmilitant, die ooit nog op het kabinet van Paul De Keersmaecker werkte. Hij was als jonge gast ook voorzitter van de toenmalige CVP-jongeren.





Behalve Heyvaert en Vanderstraeten verliest CD&V ook nog Joris Verspecht (goed voor 1.000 voorkeurstemmen) en Fons' dochter Goedele Heyvaert. Verspecht richtte een eigen politieke beweging op, terwijl Goedele Heyvaert haar vader volgt. (WDS)