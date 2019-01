Burgemeester Merchtem is het beu: “Stop met onze dieren te vergiftigen” Tom Vierendeels

15 januari 2019

13u31 0

Merchtems burgemeester Maarten Mast is niet mals voor een giflegger in Brussegem. Een hond stierf maandagavond na het eten van vergiftigde sardines in deelgemeente Brussegem. “Iemand zijn huisdier moet sterven omdat iemand daar plezier in heeft.”

Marley overleed maandagavond nadat hij tijdens zijn wandeling begon te smullen van de inhoud van een blik sardines. Ondanks er met de hond naar de dierenarts werd getrokken, kwam het dier toch om het leven. “Ik vind het wraakroepend dat weeral iemand zijn huisdier moet sterven, puur omdat iemand daar plezier in heeft”, stelt Mast. “In april 2017 overkwam Ruben Van Gucht hetzelfde, in vogelvlucht nog geen vijfhonderd meter van de nieuwe locatie.” Toen ging het om een worst waarin het verboden vergif Temic werd verwerkt.

“Mensen die met hun hond gaan wandelen langs onze prachtige velden kan ik enkel aanmanen om hun huisdier aan de leiband te houden”, gaat de burgemeester verder. “En aan de mensen die zulke wreedheden doen: stop hiermee! Want elk dier is van iemand en heeft een baasje dat enorm hard van zijn of haar huisdier houdt.”