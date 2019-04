Brusselsesteenweg in Brussegem gaat drie dagen dicht voor onderhoudswerken WDS

02 april 2019

16u15 0 Merchtem Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf maandag 8 april onderhoudwerken uit aan de Brusselsesteenweg in Brussegem.

De werkzaamheden hebben plaats ter hoogte van het restaurant Mayabee en zullen drie dagen in beslag nemen. De aannemer herstelt het wegdek in de twee rijrichtingen. Het autoverkeer zal tijdens de werken geen doorgang krijgen. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van de weg. Er wordt een omleiding ingelegd voor de automobilisten. Zij moeten omrijden via de Dorpsstraat en de Steenweg op Asse. In de Dorpsstraat wordt ook een tijdelijk parkeerverbod van kracht. Het zwaar verkeer wordt afgeleid via Asse. De rijweg blijft tijdens de werkzaamheden ook ’s nachts afgesloten.