Brussegemse verenigingen lanceren jaarkalender met activiteiten WDS

16 januari 2019

Alle verenigingen van Brussegem slaan voor het vijfde jaar op rij de handen in elkaar om een nieuwjaarsreceptie te organiseren en tegelijk een jaarkalender met alle activiteiten te lanceren.

Het initiatief gaat uit van ‘Brussegem Verenigd’ en wil de samenwerking tussen alle inwoners versterken. Naast de nieuwjaarsreceptie, die plaats heeft op zondag 27 januari, wordt dit jaar ook een kalender uitgegeven die in alle bussen van Brussegem wordt verspreid. “We willen zo aantonen dat er nog heel wat leeft in ons dorp”, luidt het bij de organisatoren. “We willen niet zo maar een slaapgemeente in de Brusselse rand worden.”

De receptie heeft plaats in de kerk van Brussegem, van 10.30 tot 12.30 uur. “Samen een glaasje drinken en een hapje eten, een gezellige babbel of kennis maken met de buren, dat is wat we willen bieden.”