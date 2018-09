Brassband Euterpe serveert spaghetti 04 september 2018

De muzikanten van brassband Euterpe uit Merchtem organiseren op zaterdag 15 september hun Spaghettifestijn. Met de opbrengsten wordt de werking van de brassband gefinancierd. Naast spaghetti bolognaise worden er ook balletjes met krieken geserveerd. Het evenement vindt plaats op zaterdag 15 september in zaal Intermezzo in de Stoofstraat. De keuken is open van 17 tot 22 uur.





(WDS)