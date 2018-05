Brandje in de kiem gesmoord 22 mei 2018

In de Middelstraat is gisteren omstreeks 12.30 uur brand uitgebroken in een woning. De brandweer kreeg het vuur snel geblust, en de schade zou beperkt zijn. De bewoners konden na afloop hun huis weer binnen, gewonden vielen er niet. (TVP)