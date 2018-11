Brand in schrijnwerkerij snel geblust Tom Vierendeels

08 november 2018

08 november 2018 Merchtem Ploegen van brandweerzones Vlaams-Brabant West en Oost Oost-Vlaanderen hebben donderdagnamiddag een brand in een schrijnwerkerij in de kiem kunnen smoren.

De hulpdiensten werden rond 15.30 uur opgeroepen voor een brand bij een houtbouwbedrijf langs de Nieuwbaan. “Een machine die gebruikt wordt om hout te schuren, was vastgelopen in het atelier”, legt majoor Dirk Keymolen uit. “Enkele onderdelen die nog draaiden, hebben zo gensters veroorzaakt. Die kwamen via een afvoerinstallatie terecht in het afgesloten lokaal waar het zaagsel verzameld wordt. En zo is een smeulbrand ontstaan. Die was snel geblust, waarna we een uitgebreide controle uitgevoerd hebben om er zeker van te zijn dat er nergens nog smeulende resten zouden achterblijven.”