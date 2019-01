Bpost haalt 4 brievenbussen weg in Merchtem Wim De Smet

21 januari 2019

12u10 0 Merchtem Bpost haalt in Merchtem 4 rode brievenbussen weg die volgens het bedrijf te weinig gebruikt worden.

Bpost brengt het aantal postbussen in Vlaanderen terug van 13.000 naar 10.000. En ook Merchtem ontsnapt niet aan die schrappingen.

In deelgemeente Brussegem verdwijnt de postbus in de Nieuwelaan (tegenover de Sint-Annakapel). In Merchtem zelf worden de brievenbussen in de Dendermondestraat (aan de sporthal), de Stationsstraat (aan het station zelf) en in Breestraeten verwijderd. Op het grondgebied van Merchtem blijven in de toekomst nog 14 rode brievenbussen over.

Voormalig burgemeester Eddie De Block kwam eind vorig jaar al te weten dat Bpost brievenbussen wilde weghalen. Toen werd nog gesproken over het schrappen van 5 brievenbussen terwijl het er uiteindelijk slechts 4 zijn. De Block dreigde er toen mee de samenwerking met Bpost stop te zetten en over te stappen naar PostNL.

