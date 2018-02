Bouwwerken op Drijpikkel-site van start 07 februari 2018

02u44 0 Merchtem Op de Drijpikkel is projectontwikkelaar Matexi gestart met de bouw van 46 energiezuinige woningen. Volgend jaar komt daar ook een gebouw met 44 flats bij.

Matexi omschrijft het nieuwbouwproject als een 'woonbuurt' met verschillende groene rust- en speelplekken. Het bedrijf mikt vooral op gezinnen met zowel jonge als oudere kinderen. De eerste bewoners nemen nog dit najaar hun intrek. "Vijftien van de dertig woningen uit de eerste fase zijn al verkocht", aldus Jeroen Caudron van Matexi Vlaams-Brabant. "De huizen zijn te koop vanaf 285.000 euro. Het gaat telkens om woningen met garage en minimum drie slaapkamers."





U-vorm

Naast de 46 nieuwe woningen bouwt Matexi ook nog een appartementsblok. Dat zal een gelijkvloers, een eerste en tweede verdieping, en een penthouse op de bovenverdieping tellen. "Dat appartementsgebouw wordt in een U-vorm opgetrokken", vervolgt Caudron. "We organiseren ook een info- en koopdag in de kantine, op woensdag 7 februari van 17 uur tot 20 uur. Daar zullen we onze plannen uit de doeken doen. De prijzen voor de appartementen variëren overigens van 180.000 euro voor de kleinere eenheden tot 370.000 euro voor de penthouses." In een volgende fase zal Matexi nog eens veertig appartementen bouwen op de resterende grond.





De site Drijpikkel ligt tussen de Puursstraat, de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de Wolvertemsesteenweg. Tot tien jaar geleden was het domein de thuishaven van de lokale voetbalclub HO Merchtem. Onder meer voormalig Rode Duivel Gilles De Bilde brak hier door als voetballer.





(WDS)