Blikschade door besneeuwd wegdek

23 januari 2019

19u20

In Merchtem raakte drie auto’s ernstig beschadigd bij ongevallen door de hevige sneeuwval en de gladde wegen. In Terlinden verloor de bestuurder van een bestelwagen rond 12.30 uur de controle over het stuur. Hij schoof van de weg en belandde in de sloot. De bestuurder raakte niet gewond. Hij contacteerde zelf een takeldienst om zijn wagen uit de sloot te redden.

Ook in de Dendermondestraat kwam het tot een ongeval door de sneeuw. Twee wagens kwamen er met elkaar in aanrijding. Ook hier bleef het bij blikschade en raakte niemand gewond.