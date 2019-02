Bibliotheek Brussegem gaat dicht: muzikanten van De Herleving maken er repetitieruimte van Uitleenpost in Brussegem sluit deuren wegens te weinig bezoekers Wim De Smet

19 februari 2019

16u30 0 Merchtem De gemeentelijke bibliotheek in de Merchtemse deelgemeente Brussegem sluit eind dit schooljaar de deuren wegens te weinig bezoekers. De vrijgekomen ruimte zal voortaan gebruikt worden voor muziekvereniging De Herleving. Voor het personeel van de bib vormt de sluiting geen probleem.

De bibliotheek in Brussegem bevindt zich vlakbij de Sint-Stefanuskerk. Het gaat om een filiaal van de gemeentelijke bibliotheek van Merchtem. Omdat het aantal bezoekers van de kleine bib fors daalde, besliste het gemeentebestuur om de werking stop te zetten. “De bib in Brussegem zal nog open blijven tot einde juni”, melden schepen van Cultuur David De Valck en burgemeester Maarten Mast. “Na de sluiting worden de jeugdboeken geschonken aan de basisschool De Rinkeling. Het controlesysteem zal vanaf dan ook beheerd worden door de school.”

“Dit is geen onlogische beslissing”, vervolgt David De Valck. “De belangrijkste klanten van de bib waren nu ook al de jongeren van de school. Zij zullen helemaal geen nadeel ondervinden van deze sluiting. Integendeel zelfs, want in de toekomst gaan we 750 euro per jaar vrijmaken voor de aankoop van nieuwe jeugdboeken voor de Rinkeling. We zullen bij de aankoop rekening houden met suggesties van de school.”

De vrijgekomen ruimte wordt ingenomen door de muzikanten van muziekvereniging De Herleving. “De Herleving beschikt over een fanfare en een percussie-ensemble”, weet De Valck. “Maar eigenlijk hebben die mensen momenteel veel te weinig plaats. De Herleving beschikt nu over een kleine repetitieruimte in hetzelfde gebouw. Maar die ruimte is te klein om alle instrumenten een plaats te geven. En kostbare instrumenten, zoals een marimba of een xylofoon, kan je niet altijd zo maar verplaatsen. Zij kunnen de extra ruimte in de bib dus goed gebruiken.”

De boeken die niet tot de jeugdcollectie behoren, worden de komende maanden weggegeven aan trouwe bezoekers van de bibliotheek. “We hebben zowat alle boeken dubbel gekocht en zowat alle exemplaren zijn intussen afgeschreven”, luidt het. “De mensen mogen vijf boeken per bezoek meenemen.”

De medewerkers van de bibliotheek reageren gelaten op de sluiting van de kleine bib. De uitleenpost in Brussegem was de voorbije jaren alleen nog geopend op dinsdag- en zaterdagvoormiddag. “Ik had liever gehad dat de bib hier gewoon open bleef”, zegt Jos Vergauwen (70) die al meer dan 50 jaar vrijwilliger is. “Ik heb de tijden nog gekend dat de bib afhing van de parochie. Later werd alles door het gemeentebestuur overgenomen. Dat de bib nu verdwijnt, is spijtig. Maar de mensen kunnen ook nog in het hoofdkantoor in Merchtem terecht.”