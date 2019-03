Belgische Trekpaarden palmen Stationsstraat (eventjes) in WDS

17 maart 2019

17u48 4 Merchtem De Stationsstraat in het centrum van Merchtem vormde zopas het decor voor de nationale hengstenkeuring van het Belgisch Trekpaard.

Het was een niet-alledaags beeld. De Stationsstraat, normaal een drukke verbindingsweg tussen het centrum en de spoorlijn Brussel-Dendermonde, werd een voormiddag lang afgesloten voor alle verkeer. De rijweg behoorde (eventjes) toe aan de keurders van het Belgisch Trekpaard. “Ieder jaar is er een nationale keuring in het Waalse Ghlin, vlakbij Charleroi”, weet Jan De Pauw van het jaarmarktcomité Merchtem. “Omdat niet iedereen daar aanwezig kan zijn, heeft er altijd nog een tweede keuring plaats. Die vond deze keer dus in ons dorp plaats.”

Negen paardenfokkers schreven zich in voor de keuring. Eentje moest verstek geven omdat het paard mank stond. “Vandaag is het fokken van het Belgisch Trekpaard een echte liefhebberij”, weet Jan De Pauw. “Maar ooit was dat anders. Tot voor de Tweede Wereldoorlog was ons trekpaard het derde exportproduct van België, na steenkool en staal. We hebben dus een rijke geschiedenis die we zeker en vast moeten koesteren.”