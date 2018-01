Bekende koppen steunen fietsevent voor Make-A-Wish 27 januari 2018

03u12 0 Merchtem Maggie De Block, Kris Wauters, Kim Gevaert en Ruben Van Gucht: fietsevenement 'Samen in beweging voor elkaar' heeft een stevig setje meters en peters weten te verzamelen.

Het evenement wordt georganiseerd door de vzw Being Human, de opbrengst gaat integraal naar Make-A-Wish. Die organisatie helpt de dromen van zwaar zieke kinderen in vervulling te laten gaan. "We gaan drie dagen fietsen", zegt Steve Vermeersch, voorzitter van vzw Being Human. "Die fietstocht start in Brussegem, waarna het richting Brugge gaat. Via Mechelen keren we dan terug naar Brussegem, waar nog een slotevenement op de planning staat."





De organisatoren wisten ook enkele bekende koppen te strikken voor extra promotie. "Maggie was een leerling van mijn moeder, dus die link was snel gemaakt", vertelt Steve. "Ruben Van Gucht woont in Brussegem en wilde ook meteen meedoen."





Het fietsevent vindt plaats op 22, 23 en 24 juni, maar je kan nu al inschrijven via de website www.sameninbeweging.be. Deelnemen kost minimum 250 euro per fietser, geld dat via sponsoring opgehaald zou moeten worden. Kris Wauters zal alvast van de partij zijn, en hij roept Maggie De Block op om zoveel mogelijk collega's uit het parlement mee te vragen. "Alexander De Croo heeft al toegezegd", meldt De Block. "Zelf ga ik mijn deelname beperken tot een wandeling in de Kouter. Mij krijgen ze niet op een fiets. (lacht)" (WDS)