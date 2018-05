Bakkers brengen taart uit ter ere van Steltenlopers 15 mei 2018

02u53 0 Merchtem Drie Merchtemse bakkers hebben gisteren samen de steltenloperstaart voorgesteld. Die ligt vanaf 27 mei in de winkel, de dag van het event Merchtem Op Stelten.

"We wilden graag iets speciaals maken", vertelt Gunther Joos. "Samen met twee collega's heb ik daarom deze taart gebakken. En omdat Merchtemnaren dol zijn op gehaktballetjes met kriekjes, hebben we voor de taart ook krieken gebruikt."





De nieuwe taart bevat ook een soort flan, met het logo van de steltenlopers. Voorts werd het gebak ook afgewerkt met merengue. "Het logo wordt geprint op suikerpapier", klinkt het. "En dat wordt dan weer op een laagje marsepein aangebracht. Het is echt een lekker taartje geworden, maar dat mag ook, want onze steltenlopers zijn wereldbekend en iedereen in Merchtem is trots op hen."





De prijs van de steltenloperstaart bedraagt 15 euro. (WDS)