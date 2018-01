Amokmaker krijgt celstraf met uitstel 31 januari 2018

02u29 0

Een man uit Dendermonde heeft een celstraf van negen maanden met uitstel gekregen na een incident op café. Hij was op 1 januari 2015 de jaarovergang gaan vieren in café Dibango in Merchtem. Na de nodige glazen alcohol en een lijntje cocaïne begon hij daar de andere gasten uit te dagen. Toen de uitbater daarop weigerde om hem nog drank te schenken, zette hij het op een schelden. En dus werd hij aan de deur gezet. Toch vond hij er niets beter op dan zijn woede dan maar op de deur zelf te koelen, waarbij een raampje sneuvelde. Omdat de man al meermaals veroordeeld werd en er geen minnelijke schikking getroffen kon worden, besloot het parket hem toch te vervolgen voor deze 'kleinigheid'.





(WHW)