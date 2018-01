Agressieve caféganger riskeert 10 maanden 02u27 0

Een man uit Dendermonde riskeert 10 maanden cel nadat hij het bont maakte op café. Hij was op 1 januari 2015 gaan vieren in Dibango, in Merchtem. Na wat alcohol en een lijntje cocaïne begon hij andere gasten te provoceren. Toen de uitbater hem daarop geen drank meer wilde geven, begon hij maar te schelden. De man werd aan de deur gezet en koelde zijn woede dan op een raampje. De verdediging vraagt een werkstraf. (WHW)