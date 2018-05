Agenten krijgen kopstoot en worden gebeten 05 mei 2018

Een agent van de politiezone AMOW is vijf dagen werkonbekwaam nadat hij een kopstoot kreeg van een betrapte winkeldief. Zijn collega werd dan weer zwaar in de arm gebeten. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. Een 31-jarige man uit Merchtem werd donderdag op heterdaad betrapt in een krantenwinkel en sloeg onmiddellijk op de vlucht. De agenten konden hem toch vinden, maar de dertiger gedroeg zich bij de controle enorm weerspannig, met de vechtpartij tot gevolg. Het parket liet de man vrijdag voor de onderzoeksrechter leiden wegens slagen en verwondingen aan een agent met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, diefstal en weerspannigheid. De onderzoeksrechter liet de verdachte aanhouden. (TVP)