Acyteleenfles aan basis van ontploffing 30 mei 2018

02u54 0 Merchtem De zware ontploffing van maandagavond bij Selleslagh Racing Team (SRT) werd veroorzaakt door een acyteleenfles. Dat soort gasflessen wordt gebruikt voor snijbranders en lastoestellen.

"Die oude fles stond hier al jaren in een hoek van ons magazijn", vertelt zaakvoerder Patrick Selleslagh. "Die is hier ooit terechtgekomen, maar we hebben die nog nooit gebruikt. We hadden het gebouw al een half uur verlaten toen ze om een onbekende reden ontplofte." Er werd een groot gat in de muur geblazen en verschillende omwonenden werden opgeschrikt door de hevige knal die ook gepaard ging met sterke trillingen. "Ons voorraadlokaal is compleet verwoest, maar gelukkig raakte het atelier met onze racewagens in niet beschadigd", klinkt het. "We hebben heel wat poetswerk voor de boeg, maar het belangrijkste is dat niemand gewond geraakt is. Dit weekend kunnen we dus gewoon weer racen." (TVP)