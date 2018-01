"Waarom werd hun kompaan vrijgelaten?" KAPSTER HOUDT DUBBEL GEVOEL OVER AAN PROCES TEGEN DIEVEN WOUTER HERTOGS

02u32 0 Foto Mozkito Nora in haar zaak Sissori in Merchtem. Daar probeerde het trio haar te bestelen, maar dat liet zij niet zomaar gebeuren. Merchtem Een dubbel gevoel. Dat houdt kapster Nora over aan de rechtszaak tegen twee dieven die ze zelf in de boeien hielp slaan. "Goed dat ze vandaag moeten terechtstaan", vindt ze enerzijds. "Maar ik kan er niet bij dat een derde kompaan vrijgelaten werd."

In het najaar van 2017 haalde Nora de media na een allerminst alledaags optreden. Twee Roemenen waren op 27 oktober haar kapsalon Sissori in Merchtem binnengestapt. Terwijl D.C. haar afleidde, ging D.S. aan de haal met haar gsm. Maar Nora had al snel in de gaten wat er aan de hand was, en zette zonder twijfelen de achtervolging in. D.S. kon hun vluchtwagen, bestuurd door S.A, nog bereiken. Maar D.C. had minder geluk: hij werd door Nora opgesloten in haar kapperszaak. "Toen de politie die ene dief wat later kwam ophalen, reden zijn kompanen net weer langs", aldus Nora. "Net toen ze weer gas wilden geven, ben ik voor hun wagen gesprongen. Zo konden de agenten ook de twee andere dieven oppakken."





Maar toch stonden er gisteren slechts twee beklaagden terecht. D.C., de man die Nora zelf had kunnen opsluiten, werd vorige maand in afwachting van zijn proces vrijgelaten door de raadkamer. Hij zal zich later wel nog voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden, maar de kans dat hij daadwerkelijk zal komen opdagen, is klein. "Dat hij vrijgelaten werd, is een teleurstelling", vindt Nora. "Voor mij zijn ze alle drie schuldig, dus ik kan dit echt niet begrijpen." De drie moeten zich ook verantwoorden voor een poging diefstal bij een opticien in de buurt. Daar hadden ze een bril gepast en ondertussen geprobeerd om de aandacht van de uitbater af te leiden.





Schoolvoorbeeld van dievenbende

Het Openbaar Ministerie vorderde gisteren een effectieve celstraf van achttien maanden voor zowel de bestuurder van de vluchtwagen als de dief die met de gsm van Nora aan de haal gegaan was. "Ze hadden geen enkele reden om in Merchtem te zijn", aldus de procureur. "Dit is een schoolvoorbeeld van een vereniging van misdadigers die er enkel en alleen op uit waren om te stelen."





Twee maanden later blikt Nora toch wel fier terug op wat ze gepresteerd heeft - de rechter noemde haar een 'heldhaftige kapster'. "Natuurlijk ben ik trots op mezelf. Ik ben soms ook wel wat bezorgd, want die dieven kunnen me herkennen. Maar dat weegt niet op tegen het resultaat. Mensen doen in het algemeen te weinig wanneer zoiets gebeurt - en dat zeg ik niet om te pochen. Maar kom op voor jezelf, laat je niet doen! Dat is de boodschap die ik wil meegeven. Dievenbendes zijn een ware plaag, en moeten gestopt worden."





Overigens: de beklaagden minimaliseren hun aandeel in de feiten. Uitspraak op 30 januari.