't Is gebeurd: Steltenlopers zijn erfgoed NA 73 JAAR EN TALLOZE OPTREDENS IN BINNEN- EN BUITENLAND WIM DE SMET

05 juli 2018

02u25 0 Merchtem De Merchtemse Steltenlopers, die reeds 73 jaar bestaan en zowel in binnen- als buitenland druk geboekt worden, zijn voortaan Immaterieel Cultureel Erfgoed. Een eretitel, toegekend door Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, maar zonder financiële voordelen.

De geschiedenis van de Steltenlopers is eeuwenoud. Oorspronkelijk werden de palen gebruikt om grote waterplassen of overstroomde gebieden te kruisen, maar tijdens de bevrijdingsstoet in 1945 trokken de inwoners van het gehucht Langeveld mee op stelten. De Belgische driekleur die in de kostuums verwerkt zit, herinnert ook vandaag nog aan dat historische moment. "Het is begonnen als een curiosum, maar intussen zijn de Steltenlopers uitgegroeid tot een wereldvermaarde folkloregroep", aldus minister Sven Gatz (Open Vld). "Ze treden wereldwijd op, van de Verenigde Staten tot Vietnam. Daarom verdienen ze deze erkenning ook. De Steltenlopers zijn echte ambassadeurs met een internationale reputatie."





Minister Gatz leerde de Steltenlopers zelf kennen in zijn jeugdjaren. "Ik liep school in Jette, waar ik enkele klasgenoten had die uit Merchtem kwamen", vertelt hij. "Dankzij hen leerde ik het steltenlopen kennen. Als jonge gasten deden we daar eerst wat lacherig om, maar nadien is mijn respect voor deze traditie enorm gegroeid."





Van 6 tot 64 jaar

Gatz trok gisterochtend ook zelf naar Merchtem om er, samen met partijgenoot en kandidaat-burgemeester Maggie De Block, het besluit van de regering plechtig te overhandigen aan Roger Daelemans, voorzitter van de Steltenlopers. Die vereniging, die officieel Stichting Langevelde heet, bestaat intussen 73 jaar en telt 125 leden - van wie 65 steltenlopers. De jongste is 6 jaar, de oudste 64 jaar. "Deze erkenning is opnieuw een pluim op onze hoed", zegt Roger Daelemans. "Geld krijgen we niet, maar erkend worden als Cultureel Erfgoed, dat is toch niet iedereen gegeven. Mogelijk krijgen we dankzij deze eretitel enkele nieuwe optredens."





Kosten stijgen

De Merchtemse Steltenlopers treden nu al zo'n zestig keer per jaar op. "Maar de kosten blijven stijgen", zegt Daelemans. "Wij vragen 1.500 euro voor een optreden met een complete set van minstens vijftig steltenlopers, de muzikanten en de blokkenlopers. Maar voor buitenlandse optredens betalen we wel zelf onze vliegtuigtickets. En de stelten worden met een cargo getransporteerd, wat tussen de 5.000 en 6.000 euro kost..."