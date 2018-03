"Ongebruikelijk, maar het is nodig" NIEUWE PARTIJ NAAR GEMEENTERAAD MET VERZOEKSCHRIFT TEGEN RUP'S WIM DE SMET

17 maart 2018

02u41 0 Merchtem De nieuwe politieke partij Pro Merchtem dient een verzoekschrift in op de volgende gemeenteraad om de lopende ruimtelijke uitvoeringsplannen (rup's) voorlopig stop te zetten. Het is de eerste keer in Merchtem dat een partij zonder verkozen raadsleden gebruik maakt van zo'n verzoekschrift.

Pro Merchtem werd eind vorig jaar boven de doopvont gehouden en telt (nog) geen raadsleden in de gemeenteraad. De partij kan wel rekenen op de ervaring van ex-CD&V-raadslid Joris Verspecht. Hij brak vorig jaar met zijn partij en gaf tegelijk zijn zitje in de gemeenteraad op om nadien mee aan de wieg te staan van Pro Merchtem. "Omdat onze nieuwe partij geen gemeenteraadslid heeft, moeten we dus wel gebruik maken van een verzoekschrift om een voorstel op de agenda te krijgen", verklaart Verspecht. "En wij vragen meteen dat alle lopende ruimtelijke uitvoeringsplannen voorlopig worden stopgezet. Dat is vrij ongewoon maar voor ons is het een noodzaak. We staan nu op 7 maanden van de verkiezingen. Op die paar maanden zal het nu ook niet meer aankomen."





Pro Merchtem is vooral gekant tegen de plannen voor de Sint-Janstraat. Tegen dat rup werd ook een petitie opgestart door buurtbewoners. "We gaan in het verzoekschrift niet meer in op de redenen waarom veel mensen daar tegen protesteren", zegt Verspecht.





1,6 parkeerplaatsen

"Wij willen alleen dat de 'bouwverordening woonkwaliteit' eerst wordt besproken. In die verordening worden belangrijke criteria bepaald waaraan een nieuwe woning moet voldoen. Zo willen wij dat er 1,6 parkeerplaatsen per nieuwe woning worden opgelegd aan bouwers. Nu is dat slechts 1 waardoor veel auto's de straat als parking gebruiken."





Zolang de verordening niet afgewerkt is, wil Pro Merchtem dat er geen enkel rup-dossier nog wordt voortgezet. "Geen enkel rup is zo dringend dat het niet nog een paar maanden kan wachten", zegt Verspecht.





Maar burgemeester Eddie De Block veegt de argumenten van Pro Merchtem van tafel. "De nieuwe partij heeft het recht om een verzoekschrift in te dienen maar dit voorstel is te belachelijk voor woorden", meent hij. "Die lopende dossiers kan en mag je niet zomaar stopzetten. In al die plannen is al veel tijd gekropen. Momenteel worden er 6 rup-dossiers behandeld. Voor sommige dossiers hebben we al advies gevraagd aan de Vlaamse overheid. Andere plannen zijn al voor de erkenningscommissie verschenen. Je kan niet zomaar zeggen: we gaan dat allemaal even 'on hold' zetten."