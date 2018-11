“Ode aan de eeuwenoude Belgische friet” Eddie Cooremans en André Delcarte schreven boek ‘Van aardappel tot friet’ Wim De Smet

16 november 2018

15u15 0 Merchtem Hoe maak je de lekkerste zak friet? En waar komt die aardappel nu eigenlijk vandaan? De antwoorden staan te lezen in het boek ‘Van aardappel tot friet’ van Eddie Cooremans en André Delcart. De auteurs staan ook stil bij het verdwijnen van de duizenden frietkoten in ons straatbeeld. “Het is jammer dat die prachtige cultuur verdwijnt.”

Vijf jaar werkten ze samen aan dit boek. André Delcart (72) als schrijver, Eddie Cooremans (70) als verzamelaar en kenner van de frietwereld. Gedurende 30 jaar hield hij frituur in Humbeek. En vandaag is hij nog altijd actief in de vereniging van frituristen. “Die bergen documentatie en verzamelobjecten die ik thuis heb liggen, daar moest ik eens wat mee doen”, vertelt Eddie. “Toen André en ik elkaar leerden kennen, zijn we meteen in gang geschoten. We zijn tot diep in de geschiedenis teruggegaan. Dit is eigenlijk een ode aan onze échte Belgische friet.”

De auteurs beginnen met de geschiedenis van de aardappel. “Die aardappel is afkomstig uit Zuid-Amerika en het waren destijds de Spanjaarden die deze knol hier importeerden”, weet André. “De Spanjaarden hadden al ondervonden dat die aardappel minder gevallen van scheurbuik veroorzaakte. Toch was men in Europa niet meteen happig op de nieuwe vrucht, men at hier vooral de bloesems. Maar dat veranderde na de mislukte graanoogst op het einde van de 18de eeuw. Vanaf dat moment verscheen de aardappel uiteindelijk toch op ons bord en werd het ons basisvoedsel.”

Nadien verspreidde de aardappel zich over het hele continent. En ook de friet, in het Engels ook ‘French fries’ genoemd, zag het levenslicht. “Maar wie nu precies die frieten heeft uitgevonden, daar hebben ook wij geen antwoord op. De mensen dopten stukjes patat in vet. In een later stadium bakte men in Frankrijk de staafjes aardappel in een pan, terwijl in onze contreien de frieten werden ondergedompeld in een vetketel. De naam ‘French fries’ dateert dan weer van de Eerste Wereldoorlog. De Britse soldaten hoorden daar vaak Frans praten en ze maakten ook kennis met die in vet gebakken patatjes. Vandaar die naam dus. Maar de echte frieten, die voor- en afgebakken worden, is wel degelijk een Belgische traditie.”

België is het frietland bij uitstek, maar het aantal frituren is de voorbije decennia fors gedaald. “In de jaren ’80 van vorige eeuw telde ons land meer dan 7.000 frituren. Vandaag zijn er dat nog 5.000. Veel kleine frietkoten werden opgedoekt omdat de regelgeving en de hygiëne-eisen almaar strenger werden. Dat is spijtig want onze frietkoten zijn intussen erkend als immaterieel erfgoed. Het echte frietkot is een ambacht dat verdwijnt, net zoals we ook minder winkels en cafés hebben.”

Het boek ‘Van aardappel tot friet’ kost 35 euro en wordt op 11 december plechtig voorgesteld in het Frietmuseum in Brugge. Het boek telt 304 bladzijden en bevat tal van prachtige foto’s.