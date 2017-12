"Mij krijg je niet meer in een helikopter" 02u45 0 Foto Mozkito Landbouwer Bart Vanderstraeten was als eerste bij de slachtoffers van de crash. Merchtem Landbouwer Bart Vanderstraeten was op 26 december 2007 kroongetuige van het drama. "Ik was materiaal aan het afspuiten, een echte winterklus, toen ik een helikopter hoorde naderen", vertelt Bart. "Normaal vliegt hier elke dag een helikopter voorbij om de aardgasleiding van Fluxys te controleren die hier ligt. Maar deze keer kwam de heli uit een andere richting. Ik zag dat de piloot plots hoogte wou winnen, vermoedelijk omdat hij door de mist de hoogspanningslijn te laat had opgemerkt. Wat er toen gebeurde, vergeet ik nooit meer."

"De helikopter begon te tellen, enkele seconden maar, en viel nadien als een steen naar beneden, middenin een veld." Bart haastte zich meteen naar de plaats van het ongeval. "Ik weet nog dat ik meteen mijn vader heb geroepen en nadien ben ik mijn tractor gesprongen om door het veld naar de slachtoffers te rijden. Intussen alarmeerde ik ook de hulpdiensten. Zij hebben me telefonisch begeleid terwijl ik zocht naar overlevenden. Maar toen ik de brokstukken en die lichamen zag, wist ik meteen dat niemand dit overleefde. De kleur van die mensen, die starende ogen. Dat was... (stil). De kledij hield de lichamen bij elkaar. Ik was nooit eerder met zo'n drama geconfronteerd. We hebben een kwartiertje gewacht op de hulpdiensten. Maar hier kon geen enkele hulp meer baten."





Familie gerustgesteld

Bart had na de dodelijke crash nog contact met de familie van Lien Suffis. "Die mensen wilden me graag zien omdat ik de laatste was die hun dochter heeft gezien toen. Ze wilden vooral weten of ze niet te veel pijn had geleden. Ik heb hen daarin kunnen geruststellen. De inzittenden waren op slag overleden en hebben niet geleden."





Bart zelf denkt nog vaak aan het dodelijke drama, maar hield er geen trauma aan over. "Als ik het herdenkingsplaatje zie, dan moet ik onmiddellijk aan die trieste dag denken. Maar het werk gaat voort en je kan daar niet blijven bij stilstaan. Maar in een helikopter krijgen ze mij nooit in. Dat weet ik heel zeker." (WDS)