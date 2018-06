"Lijdensweg vergeten met eerste steen" LEVENDALE KAN EINDELIJK NIEUWBOUW VOOR MENSEN MET BEPERKING BOUWEN TOM VIERENDEELS

18 juni 2018

02u32 1 Merchtem Levendale, het woon- en begeleidingscentrum voor volwassenen met een beperking, heeft in Merchtem eindelijk de eerste steen van het nieuwe gebouw gelegd. Eindelijk, want het dossier sleept al sinds 2007 aan. De eerste bewoners kunnen er eind 2019 of begin 2020 terecht.

Levendale is een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkende instelling die dienstverlening aanbiedt voor volwassenen met een beperking. Met de nodige trots mocht directeur Danny Vanderstappen zaterdag de eerste steen van het nieuwe woon- en begeleidingscentrum aan de Reedijk leggen. Dat deed hij in aanwezigheid van burgemeester Eddie De Block en OCMW-voorzitter Julie Asselman. In het nieuwe gebouw kunnen de eerste bewoners volgens de planning ten vroegste eind 2019 en ten laatste begin 2020 terecht. "In totaal zullen er veertien bewoners voltijds verblijven", zegt Vanderstappen. "Het gaat om mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking die dag en nacht opvang en toezicht nodig hebben. We hebben in het gebouw de nodige voorzieningen ingepland, zoals een polyvalente ruimte waar we een zinvolle dagbesteding kunnen aanbieden."





Tijdelijke locatie

Levendale, dat momenteel 65 mensen opvangt in Wolvertem, Steenhuffel, Merchtem en Grimbergen, kijkt al sinds 2007 uit naar de nieuwbouw in de Reedijk. "We wilden toen al uitbreiden en het dossier werd ook goedgekeurd door de Vlaamse overheid", aldus Vanderstappen. "Er was wel een belangrijke voorwaarde: door de lange wachtlijst in Vlaanderen moesten we al zo snel mogelijk die bijkomende opvangplaatsen aanbieden op een eventueel tijdelijke locatie. Die hebben we ook gevonden op het domein van het Sint-Alexiusziekenhuis in Grimbergen, waar momenteel twaalf mensen opgevangen worden - zij zullen ook naar Merchtem verhuizen. Eens we die locatie hadden, zouden we subsidies krijgen."





De grond in Merchtem, die deels eigendom is van de gemeente en deels van het OCMW, werd in erfpacht overgedragen aan Levendale. "We dachten twee jaar later met de bouw te kunnen starten, maar toen waren er plots stedenbouwkundige problemen", weet Vanderstappen. "Onder andere door een voetweg. Alles moest overgedaan worden. Eens dat in orde was, hebben we echter ook nog een groot deel van de subsidies verloren door besparingen. De vertragingen brachten een lijdensweg met zich mee, maar dat vergeten we nu graag door deze eerste steen te leggen."





De kostprijs van de nieuwbouw wordt voorlopig geraamd op zo'n 2,5 miljoen euro. De Vlaamse overheid legt 1,3 miljoen euro op tafel, de Nationale Loterij doet daar nog eens 250.000 euro bij. De rest wordt betaald met onder meer de opbrengsten van benefietacties en sponsoring.