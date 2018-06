"Hij wist niet dat er nog een kogel in pistool zat" KEVIN D.C. HAD GEEN MOTIEF OM FREDERIK HEYVAERT TE DODEN WOUTER HERTOGS

30 juni 2018

02u34 0 Merchtem Kevin D.C. (36) riskeert tien jaar cel voor de dood van zijn kennis Frederik Heyvaert (34), die hij om het leven bracht met één kogel. Grote vraag blijft of dat ook met opzet gebeurde, want niets wijst op een motief.

De feiten zelf worden alleszins door geen enkele partij betwist. Op 15 maart 2015 waren D.C. en Frederik Heyvaert uit Malderen, een goede kennis van hem, samen met enkele vrienden naar het dancefestival Age of Love in Gent gegaan. Twintig pintjes, enkele lijntjes coke en wat mdma later werd D.C. teruggebracht naar zijn appartement in Merchtem. Samen met Heyvaert, die daar ook de nacht zou doorbrengen. Maar zover is het nooit gekomen. Omstreeks 6.30 uur weerklonk een schot in het appartement. Heyvaert was in het achterhoofd geraakt en overleefde het niet. Maar in plaats van de hulpdiensten te bellen, verstopte D.C. het lichaam eerst in een schuur in de tuin, om er vervolgens wekenlang mee rond te rijden in zijn bestelwagen. Pas op 9 april werd het lichaam van Frederik teruggevonden. Nog altijd in de bestelwagen, die op een parkeerterrein in de August De Boeckstraat in Merchtem geparkeerd stond.





"Geen schuldbesef"

D.C. wist niet meer wat er exact gebeurd was, en veranderde zijn verhaal enkele keren. In de rechtbank stelde hij uiteindelijk dat het pistool plots afgegaan was toen hij ging zitten. "Hij doodt iemand en kijkt er vervolgens niet meer naar om", aldus het Openbaar Ministerie. "Tv kijken en een pintje drinken: dat deed hij na het schot. En dan met het lichaam rond gaan rijden. Bovendien heeft hij nog altijd geen greintje schuldbesef. Zeven dagen na het fatale schot heeft hij zijn wapen nogmaals bovengehaald en het naar een vriendin gericht. Dat is het gedrag van een kille doder. Hij heeft zijn vriend heel bewust doodgeschoten en heeft er nooit spijt om gehad."





Maar in tegenstelling tot dit relaas stelden de gerechtspsychiaters geen psychopatische of antisociale trekken vast. De hypothese van doodslag kreeg dus weinig bijval van Sven Mary, die D.C. verdedigt. "Waarom zou mijn cliënt zijn vriend Frederik doelbewust gedood hebben? Alle mensen die die avond en nacht bij hen waren, zijn ondervraagd. Niemand van hen heeft ook maar iets van een discussie of ruzie gezien."





Omdat er geen motief gevonden werd, is het voor Mary duidelijk wat er wel gebeurd is. "We gaan niet ontkennen dat hij geschoten heeft. Hij heeft dat pistool tegen het hoofd van het slachtoffer gezet en de trekker overgehaald. Maar hij wist niet dat er nog een kogel in het wapen zat. De expert heeft ook getuigd dat die kogel niet te zien was. Mijn cliënt toonde zijn pistool - zoals hij dat wel vaker deed wanneer hij gedronken had - en haalde zonder lader de trekker over. Het was een spelletje, een dom ongeluk, een drama."





Volgens de verdediging gaat het dan ook om slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar zonder de intentie om te doden. "Stuur hem niet opnieuw naar de gevangenis, daar wordt niemand beter van", aldus Mary, die om een straf met uitstel vroeg. Uitspraak op 5 september.