"Eindelijk geen containerklassen meer" GTSM NEEMT TWAALF NIEUWE LOKALEN IN GEBRUIK MICHIEL ELINCKX & WIM DE SMET

03 maart 2018

02u29 0 Merchtem De leerlingen van Gemeentelijke Technische en Beroepsschool Merchtem (GTSM) maakten gisteren kennis met twaalf nieuwe lokalen. De nieuwbouw komt er na een aanslepend dossier van meer dan veertien jaar. Gemeentebestuur en directie reageren opgelucht.

GTSM telt meer dan 300 leerlingen. De schoolinfrastructuur is echter verouderd. Zo moesten de leerlingen, ter vervanging, dagelijks les volgen in containerklassen. Twintig jaar geleden werden die containerklassen als tijdelijk oplossing ingevoerd, maar door het aanslepend bouwdossier werden ze permanente klaslokalen.





Gloednieuwe lokalen

In 2003 besliste de gemeenteraad om een nieuwbouw te realiseren. Na jarenlange beslommeringen is het eerste deel van het gebouw helemaal af. Met twaalf gloednieuwe klaslokalen kan de school weer vooruit kijken. "Wij zijn natuurlijk enthousiast over het resultaat", zegt schepen van Secundair Onderwijs Steven Elpers (Open VLD). "De leerlingen maakten afgelopen week kennis met de nieuwbouw. Dat de containerklassen eindelijk plaats mogen ruimen, doet ons deugd. Het was niet meer van deze tijd om daar les te volgen. Momenteel is de omgeving rond de nieuwbouw nog niet klaar. Daar zal de komende maanden verandering in komen. Maar het mag geen probleem vormen voor leerlingen en leerkrachten."





Enkel lachende gezichten

De gemeente Merchtem investeert 1,7 miljoen euro in het bouwproject. Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, doet daar nog eens hetzelfde bedrag bovenop. "Het totale kostenplaatje bedraagt dus 3,4 miljoen euro", aldus Elpers. "Het project is nog niet helemaal af. Tegen eind 2018 moet het nieuwe secretariaat en atelier klaar zijn. Dan is het project volledig afgerond. Met deze nieuwbouw investeert de gemeente niet alleen in stenen, maar vooral en veel meer in onderwijs."





Ook directrice Sandra De Buyser is enthousiast. Zij zag enkel maar lachende gezichten. "Voor de leerlingen is dit een verademing", aldus De Buyser. "Dit is een klein beetje een nieuwe start, maar we kijken er enorm naar uit."