"Dan maar zelf zaal én priester gehuurd" OUDERS UIT PEIZEGEM ZIEN VORMSELVIERING IN BUURGEMEENTE NIET ZITTEN WIM DE SMET

12 mei 2018

02u29 0 Merchtem Negen kinderen uit Peizegem doen vandaag hun eerste communie. Net zoals duizenden leeftijdsgenootjes? Niet helemaal. Want hun ouders laten de kerkelijke plechtigheid in buurgemeente Opwijk schieten, en kiezen voor 'Rent-a-Priest'.

Peizegem maakt deel uit van de pastorale zone Effata, samen met de parochiegemeenschappen uit Opwijk, Nijverseel, Droeshout en Mazenzele. Voor de eerste communie van de kinderen wordt gebruikgemaakt van de hoofdkerk van de zone: de Sint-Pauluskerk in Opwijk. Maar dat vonden de ouders van de negen kinderen uit Peizegem geen goed idee. "We willen dat onze kinderen hun communie in de eigen dorpskerk kunnen vieren", zeggen papa's Karl Van Rompa en Steven Mees. "We hebben daarom aan de pastoor gevraagd of onze kinderen hier hun communie konden doen, tijdens de maandelijkse eucharistieviering. Maar dat was voor hem onbespreekbaar."





Daarom beslisten de ouders om zelf een viering te organiseren. "We hebben aan de pastoor gevraagd of we daar dan de dorpskerk voor mochten gebruiken, maar hij stelde zijn veto", klinkt het. "We hebben ook alle priesters uit de buurt gecontacteerd, met de vraag of zij de viering wilden voorgaan. Maar niemand was bereid om dat te doen. En dus doen we een beroep op Rent-a-Priest. Als locatie hebben we de parochiezaal van Peizegem gekozen."





De ouders waren de voorbije dagen al druk in de weer met het aankleden van de zaal. "De communieviering in Opwijk is heel sober - zo is er in de kerk geen versiering", leggen ze uit. "Wij gaan de zaal wel versieren, zodat het voor onze kinderen een onvergetelijke dag wordt. In de zaal kunnen driehonderd mensen zitten. We mogen zelfs de verplaatsbare tribunes van de sporthal gebruiken om de mensen hier een plaats te geven. Het is jammer dat het zo moest gaan, maar deze organisatie geeft ons een positieve dynamiek. De kinderen zijn intensief voorbereid op de eerste communie en weten dat dit feest er niet alleen voor de cadeautjes is."





Communie buiten kerk

Pastoor Guido Moeys reageert gelaten op de alternatieve communieviering. "Iedereen heeft het volste recht om een evenement of feest te organiseren", zegt hij. "Dat staat ook zo in de grondwet. Maar laat me ook duidelijk zijn: dit is geen kerkelijke viering, want er is geen gewijde priester aanwezig. Wie een beroep doet op Rent-a-Priest, kiest voor een communie buiten de kerk. Als de kinderen later hun heilig vormsel willen krijgen, zullen de ouders wel moeten uitleggen waarom ze hun eerste communie niet gedaan hebben."





Dat de ouders de dorpskerk niet mochten gebruiken, vindt Moeys heel normaal. "Dit kinderfeest vervangt de eerste communie niet. De kinderen konden hun eerste communie in de kerk doen, maar de ouders hebben dat geweigerd. Als je niet meedoet met wat de kerk aanbiedt, dan hoef je ook geen gebruik te maken van het kerkgebouw."