'Advocaat' licht cliënt op en... krijgt zelf twee jaar cel 23 juni 2018

Een voormalige advocaat uit Merchtem is veroordeeld tot 2 jaar cel voor misbruik van vertrouwen en oplichting. De man deed zich -hoewel hij al sinds 2009 het ambt niet meer uitoefent - eind 2014 toch voor als advocaat. Zijn cliënt, die twee rechtszaken had lopen, zou hij hierin verdedigen. "Uit mails en smsen bleek dat hij zijn cliënt geruststelde. De zaak moest nog behandeld worden en had steeds vertraging. Daarnaast verzon hij excuses zoals een sterftegeval in de familie of ziekte waarom de zaak zogezegd nog niet behandeld werd. Hij hield het slachtoffer maandenlang aan het lijntje", aldus het parket, dat 14 maanden vorderde. Door zijn niet-handelen werd zijn cliënt bij verstek veroordeeld. Hierop nam hij een andere advocaat onder de arm. Navraag bij de stafhouder leerde dat de man helemaal geen advocaat meer was. Bovendien werd hij al eens veroordeeld tot een celstraf van 8 maanden voor oplichting. (WHW)