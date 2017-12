Zware brand in café Au Boss blijkt aangestoken 02u38 0 Lieven Samyn Een raam en een rolluik werden door een explosie op straat geslingerd. Menen Onbekenden hebben gisterochtend in alle vroegte brand gesticht in het café Au Boss, op de hoek van de Rijselstraat met de Waalvest. De schade is groot maar er raakte niemand gewond. Het parket is een onderzoek gestart.

Café Au Boss zal de eerstkomende weken of maanden niet meer openen. Gisterochtend rond vijf uur sloeg een buurman alarm toen hij gewekt werd door een hels lawaai. "Precies alsof iets of iemand van de trap donderde", vertelt de man. "Ik maakte m'n echtgenote wakker. Even later roken we een brandgeur en was er plots rook in onze slaapkamer. We beseften dat het ernstig was." De brandweer stelde vast dat een raam en een rolluik van het café aan diggelen en op straat lag. In die ruimte, waar een biljarttafel staat, vond de brandweer een brandhaard aan drie gestapelde kratten bier. Aan een koelkast, in de bar, situeerde zich een tweede brandhaard. "Allicht door een opeenhoping van gassen moet zich een kleine explosie hebben voorgedaan", klinkt het bij brandweerzone Fluvia.





Zaakvoerder spoorloos

"De brand was snel onder controle, maar de schade is aanzienlijk. We moesten de woning van de buren ventileren omdat er rook was binnengedrongen." Aanvankelijk was onduidelijk of de uitbater nog in het café aanwezig was. Dat bleek niet het geval. Naar verluidt was zijn zaak de jongste maanden meer gesloten dan open. Vaak kwamen er jongeren over de vloer die amper na enkele minuten alweer weggingen, wat doet vermoeden dat in het café ook andere zaken geserveerd werden dan enkel drank. De zaakvoerder, die spoorloos blijft, is dan ook geen onbekende voor de politie. Een branddeskundige en het labo van de federale politie zochten gisteren naar sporen, in de hoop de brandstichting op te helderen. De politie zoekt op camerabeelden uit de buurt naar informatie. (VHS/LSI)