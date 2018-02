Zoon naar psychiatrische afdeling gevangenis na moedermoord 21 februari 2018

De 23-jarige jongeman die op 4 augustus in hun woning in Menen zijn moeder Sabine Christiaens (50) met verschillende messteken om het leven bracht, moet worden overgebracht van de gevangenis in Ieper naar de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Gent. Dat besliste de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Gent gisteren. De KI verlengde ook zijn aanhouding. Na ruim zes maanden is er nog altijd geen verslag van de aangestelde gerechtspsychiater. Nochtans moet dat het kroonstuk van het onderzoek worden want Huy N. had al enkele maanden last van waanideeën. Mogelijk was hij op het moment van de moord ontoerekeningsvatbaar en pleegde hij die in een psychose. In dat geval komt het niet tot een proces maar beveelt de raadkamer een internering. Zijn vader, broer en zus blijven Huy N. steunen. Net als zijn advocaten Maarten Vandermeersch en Julie Vandenbogaerde vinden ze het ongehoord dat het psychiatrisch verslag zo lang op zich laat wachten. Daarom trokken ze naar Gent om in beroep te gaan tegen de verdere aanhouding.





Tot een vrijlating kwam het niet maar de overbrenging en het feit dat de KI ook besliste om toezicht te houden op het verdere onderzoek en het uitblijven van het psychiatrisch onderzoek, stemt hen toch enigszins tevreden. (JEW/LSI)