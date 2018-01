Zoë (12) geeft petitie af aan burgemeester 02u28 0 Foto Petit Burgemeester Martine Fournier neemt de petitie aan van Zoë Secember, terwijl schepen Dirk Vanholme toekijkt.

De actie van Zoë Secember (12) om het kruispunt aan frituur Sjamajee in Lauwe veiliger te maken, heeft heel wat teweeg gebracht. Bijna 550 Lauwenaars en sympathisanten hebben de online petitie van Zoë ondertekend. Gestimuleerd door het grote succes trok ze gisteren haar stoute schoenen aan en overhandigde ze de petitie aan burgemeester Martine Fournier (CD&V) en schepen van Mobiliteit Dirk Vanholme (N-VA). "Het verbaast me wat ik allemaal in een week heb kunnen doen, maar ik ben blij dat er meteen actie ondernomen wordt om het kruispunt veiliger te maken."





"We kiezen voor paaltjes om het fietspad van de weg te scheiden, plaatsen ribbelmarkeringen en gaan de zebrapaden verlichten", somt Vanholme op.





"Eens het kruispunt aangepakt is, zal ik weer durven oversteken. Voorlopig maak ik nog een ommetje", besluit Zoë.





De burgemeester is blij dat een 12-jarige aandacht heeft voor verkeersproblematiek. (XCR)