Zo ziet nieuwe schepencollege eruit 26 november 2018

02u23 0

Burgemeester Eddy Lust (Open Vld) neemt veiligheid, communicatie, externe betrekkingen en jeugd voor zijn rekening.





Na drie jaar neemt Kasper Vandecasteele (sp.a) de 'jeugd'-fakkel over. Renaat vandenbulcke (N-VA) ontfermt zich over huisvesting, woonbeleid, patrimonium, AGB en woon -en thuiszorg. Patrick Roose (sp.a) heeft publieke ruimte, openbare werken, mobiliteit, groenonderhoud, begraafplaatsen, klimaat en ICT in zijn portefeuile. Mieke Syssauw (Open Vld) zal een vette kluif hebben aan omgeving en financiën, vergunningen, de Leiewerken, landbouw en juridische zaken. Herman Ponnet (sp.a) krijgt participatie, burgerlijke stand, sport, senioren, ontwikkelingssamenwerking en evenementen. In 2022 neemt Kasper Vandecasteele die bevoegdheden over. Griet Vanryckegem (N-VA) blijft schepen van cultuur en is verder verantwoordelijk voor onderwijs, erfgoed, de bibliotheek en de kerkfabrieken. Virginie Breye (N-VA) wordt schepen van toerisme, ondernemen en dierenwelzijn.





Angelique Declercq (sp.a) wordt voorzitter Bijzonder Comité en krijgt sociaal beleid, welzijn, personeel, armoedebestrijding, sociale economie, inburgering en gelijke kansen op haar boterham.





(MPM)