Zeven maanden voorwaardelijke celstraf voor posten naaktfoto’s ex op Facebook Alexander Haezebrouck

13 februari 2019

Een man uit Menen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden met uitstel omdat hij naaktfoto’s van zijn ex publiceerde op Facebook. Hij bedreigde haar ook door te zeggen dat hij haar kapot zou maken en haar woning in brand zou steken. Volgens het slachtoffer stak de man ook haar autobanden plat en gooide haar raam stuk. Voor die laatste feiten werd Mario S. vrijgesproken. Voor het posten van de foto’s en de doodsbedreigingen is de man naast de celstraf ook nog veroordeeld tot een geldboete van 1.200 euro waarvan 200 euro effectief.