Zeven gewonden bij zware klap in Lauwestraat 03 april 2018

02u42 0 Menen Voor de tweede keer in evenveel weken tijd én op dezelfde plaats kwam het gisteravond tot een ongeval in de Lauwestraat in Rekkem.

Het ongeval gebeurde iets voor 19.30 uur ter hoogte van het kruispunt met Ten Dale. Een Citroën Berlingo, met een man achter het stuur, botste er met een Citroën Saxo met Franse nummerplaten. In die laatste wagen zaten zes mensen: twee vrouwen vooraan, en vier kinderen op de achterbank. In totaal vielen er zeven gewonden. Eén van de volwassenen verkeerde gisteravond in kritieke toestand. Alle slachtoffers werden overgebracht naar het AZ Groeninge in Kortrijk. Door het ongeval was de Lauwestraat lange tijd plaatselijk afgesloten voor alle verkeer. (VHS)