Zesdejaars vieren 100 dagen met drank à volonté ALL-INFORMULE IN FUIFZAAL DOET WENKBRAUWEN FRONSEN JOYCE MESDAG EN MAXIME PETIT

08 maart 2018

02u45 0 Menen De Meense zesdejaars vieren komende vrijdag hun 100 dagen. Op de fuif in Park Ter Walle, een organisatie van de Jeugdraad De Klinke, wordt voor het eerst met een all-informule gewerkt. Tieners kunnen er zich ladderzat drinken voor nog geen 20 euro. "Maar we gaan erop toezien dat dat níet gebeurt", zegt Anso Vandamme van de jeugdraad.

De Meense 100 dagen-viering is in handen van jeugdraad De Klinke en de Meense jeugddienst. Voor de fuif komende vrijdag, voor het eerst in de vernieuwde fuifzaal Park Ter Walle, kiest de organisatie voor een all-informule. Kaarten kosten 17 euro en wie in het laatste jaar zit betaalt zelfs maar 15 euro. Drank is de hele avond inbegrepen. "Enkel frisdrank en gewone pintjes worden geserveerd", zegt schepen Griet Vanryckeghem. De keuze voor een all-informule is er één uit praktische overwegingen. "Omdat je minder medewerkers moet inschakelen als je zonder bonnetjes werkt, omdat er dan geen aparte kassa meer nodig is en omdat de organisatie dan op voorhand zeker is van de inkomsten."





Gezond verstand

Dat jongeren zich zat kunnen drinken, houdt wel een zeker risico in. De politie heeft de organisatie daar alvast op gewezen. "Dit zou inderdaad kunnen betekenen dat er méér gedronken wordt", zegt Stefaan Vannieuwenhuyse, commissaris van politiezone Grensleie. "Daarom rekenen we erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt, en zijn gezond verstand gebruikt. Wie aan de bar staat, mag géén alcohol meer serveren aan wie aan zijn limiet zit. De organisatie heeft beloofd alert te zijn, en er is ook security aanwezig die ook op dat vlak een oogje in het zeil zal houden."





Fout signaal

De meningen bij de directies van de middelbare scholen zijn verdeeld.





"Ik vind dat er een fout signaal wordt gegeven", zegt Mathieu Dehaene, directeur van het Sint-Aloysiuscollege. "Als jongeren dronken wíllen zijn, zullen ze ook wel dronken raken, ook als het hen meer geld kost, zoals op andere fuiven. Ik denk dus niet dat die lage prijs verschil zal maken. Maar ik stel me wel vragen. Je hebt altijd leerlingen die grenzen opzoeken, en die wat beter beschermd zouden moeten worden tegen zichzelf. Op deze manier doen we dat misschien niet."





Security

Directeur Frederik Bevernage van VTI Menen vindt dat we vertrouwen moeten hebben in de jeugd. "Er worden wel vaker op die manier fuiven georganiseerd, zoals met oudejaarsavond bijvoorbeeld. Jongeren zullen dus intussen wel al hun eigen limieten wat kennen. Ik denk dat ze wijzer zijn dan wij denken."





De organisatie zelf stelt iedereen gerust. "We vermoeden niet dat er veel meer gedronken zal worden, gewoon omdat het een all-inprijs is", zegt Anso Vandamme van de jeugdraad. "Er zijn twee toogverantwoordelijken die de hele avond van corvee zijn. Op die manier vermijden we dat er door korte shifts niemand nog een totaalbeeld heeft. Wie achter de toog belandt, zal wie té veel gedronken heeft, niet meer bedienen. Er zijn tot slot ook 4 security-medewerkers die ook op dit vlak een oogje in het zeil houden. Tot slot: wie te veel wíl drinken, zou dat zonder all-informule ook willen doen."





"We hebben er tijdens overlegmomenten op gehamerd dat de organisatoren erop toekijken dat er niet té veel wordt gedronken", zegt schepen Griet Vanryckeghem. "We rekenen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt, dat de jongeren bewust omgaan met alcohol, en zorgen voor elkaar."