Zes maanden effectief voor man die bouwmateriaal van ex-werkgever stal Alexander Haezebrouck

11 maart 2019

18u31 0 Menen Een 43-jarige man uit Menen is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van zes maanden omdat hij aan de haal ging met acht driepikkels en een stootijzer vanop een werf van zijn werkgever.

Kristof C. pleegde die diefstallen in de nacht van 2 op 3 oktober 2017 op een werf in Menen. Alles samen waren de driepikkels en stootijzer zo’n 1.134 euro waard. De man gaf het bouwmateriaal nadien wel terug, maar is nu toch veroordeeld voor de diefstal.