Zelfgemaakte soep en boterhammen na salmonellabesmetting 26 mei 2018

Ook in de vrije basisschool De Stap krabde men zich donderdagavond in het haar toen bleek dat het traiteursbedrijf Esthio uit Harelbeke dicht moest, na de salmonellabesmetting die zowat 125 kinderen ziek maakte.





"Toen de traiteur ons 's avonds opbelde met het nieuws, zaten we net samen met de vriendenkring van onze school", zegt directeur Maarten Samyn. "We hebben onmiddellijk beslist contact op te nemen met het hoofdbestuur. Een boterhammenmaaltijd was het enige alternatief in de korte tijdsspanne die ons gegund was.





Facebook leek ons de meest efficiënte manier om de ouders te vragen een boterhammenpakket mee te geven met hun kinderen. Dat bericht heeft zijn uitwerking niet gemist. Slechts 17 van de 180 kinderen die 's middags een warme maaltijd nemen in onze school, hadden geen boterhammen mee van thuis. Daarop zijn we zelf in actie geschoten.





We hebben ook 25 liter verse soep gemaakt, om de leerlingen toch iets warms te kunnen aanbieden. Dat viel bijzonder in de smaak, letterlijk en figuurlijk!" Vanaf maandag levert een andere traiteur warme maaltijden in De Stap.





"Tijdelijk, want eigenlijk willen we zo snel mogelijk weer een beroep doen op Esthio. In al die jaren hebben we nog nooit een slechte ervaring gehad met hen. Tot nu, dus. We zien dan ook geen reden om de samenwerking stop te zetten", besluit Maarten Samyn. (VHS)