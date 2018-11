Zelfde straf in beroep na moord op Stefaan Bekaert 17 november 2018

De 54-jarige Nederlander Andreas W. is in beroep opnieuw veroordeeld tot 20 jaar cel voor opzettelijke doodslag. Op 29 januari 2014 stak hij Stefaan Bekaert (41) neer in zijn woning.





De ex-vrouw van de Nederlander is ook in beroep vrijgesproken. Het voormalige koppel en hun 16-jarige zoon leerden hun slachtoffer kennen in de Hare Krishnabeweging in Durbuy. Omdat ze geen dak boven hun hoofd hadden, stelde Stefaan Bekaert voor dat ze met hem meekwamen naar Menen. Na een maand kwam het tot een ruzie. Volgens W. wilde Bekaert zijn zoon aanranden, dus ging hij de West-Vlaming te lijf met een mes. Daarna gingen de Nederlanders er met de bankkaart en de wagen van Bekaert vandoor. De rechter in eerste aanleg oordeelde dat er geen sprake was van een roofmoord en veroordeelde W. tot twintig jaar cel. Zijn vrouw Adriana zou niet deelgenomen hebben en werd vrijgesproken. In beroep vroeg het Openbaar Ministerie zwaardere celstraffen, tot dertig jaar voor Andreas en vijftien jaar voor zijn vrouw. Toch hielden de Nederlanders hun onschuld vol. Ondanks de ontkenningen kregen de Nederlanders in beroep uiteindelijk dezelfde straffen als voor de eerste rechter.





(WSG)