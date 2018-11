Zeg niet anticoalitie, maar Team 8930 NIEUW SCHEPENCOLLEGE WERKT NOG VOLOP AAN BELEIDSNOTA MAXIME PETIT

26 november 2018

02u23 0 Menen Met een paar weken vertraging heeft toekomstig burgemeester Eddy Lust trots zijn schepencollege voorgesteld. De coalitie tussen Open Vld, N-VA en sp.a zal de stad besturen als 'Team 8930'. De krappe meerderheid heeft nog geen beleidsnota, maar straalde toch veel vertrouwen uit.

"Met 'Team 8930' overstijgen we het links-rechtsverhaal van onze nationale partijen", licht burgemeester Eddy Lust toe. "Het draait bij ons niet om individuele partij-ideeën, vandaar dat we kiezen voor een naam die duidelijk verwijst naar onze stad. Het draait uiteindelijk allemaal om de inwoners van Groot-Menen. We willen ons dan ook als hecht team inzetten voor alle mensen uit onze stad."





Vertrouwensbreuk

De vorming van de nieuwe coalitie zorgde na de verkiezingen voor heel wat commotie. De populaire Martine Fournier haalde een monsterscore maar werd toch buitenspel gezet. De naam anticoalitie hoort de toekomstige burgervader liever niet meer. "Ja, die term stoort mij", aldus Lust. "De verhalen over voorakkoorden kloppen niet, maar het is wel een feit dat we niet meer met CD&V door dezelfde deur konden. Als ook twee andere partijen geen vertrouwen meer hadden in CD&V, dan zegt dat alles. Eigenlijk hadden ze ons vertrouwen al geschonden in het begin van de legislatuur in 2013. De verkoop achter onze rug van de Veemarkt heeft zijn sporen nagelaten. Ik heb dat toen niet in de media willen verspreiden omdat ik de coalitie niet wilde opblazen. De vertrouwensbreuk die er sindsdien was, is alleen maar toegenomen toen de CD&V heel het dossier rond gezondheidscentrum De Piramide op een dubieuze manier afhandelde." Fournier stond bekend als burgemeester van het volk, terwijl Lust minder in het straatbeeld te zien is. "Dat zal misschien een beetje veranderen, maar ik zal nooit de persoon zijn die altijd op de voorgrond wil treden. Ik werk liever hard achter de schermen. Die manier sloeg blijkbaar aan bij de bevolking aangezien we een historische score haalden. Het is ook mijn bedoeling om de verschillende schepenen geregeld te laten scoren met bepaalde dossiers. In de huidige legislatuur ging Fournier toch al te vaak met de pluimen lopen." 'Team 8930' heeft nog geen beleidsnota. Opvallend toch? "Ach neen, we willen gewoon niet overhaast te werk gaan. We bekijken in werkgroepen de verchillende thema's en we stemmen ook af met de administratie. We willen geen beloftes doen die we niet kunnen waarmaken", weet Lust. Het schepencollege zal bestaan uit burgemeester Eddy Lust, 6 schepenen en 1 voorzitter van het bijzonder comité. Er is één schepen minder in vergelijking met de huidige legislatuur.





Tom Vlaeminck (Open Vld) moest zijn schepenambt opgeven, maar hij wordt wel voorzitter van de gemeenteraad en hij zal in de toekomst ook de OCMW-raad voorzitten.