Zaterdag afscheid van vrouw die stierf in auto van haar dochter 06 augustus 2018

In de Sint-Janskerk van Menen, in de Guido Gezellelaan op de wijk Ons Dorp, wordt komende zaterdag om 10 uur afscheid genomen van Bosangi Mompongo. De weduwe stierf donderdagmorgen nadat ze onwel was geworden en door haar dochter was opgehaald bij haar werkgever, het bedrijf Westvlees in Westrozebeke. Op weg naar een dokter in Menen, stopte de dochter stopte met haar auto langs de Beselarestraat in Zonnebeke, omdat de toestand van haar moeder verslechterde. De vrouw sloeg alarm, de hulpdiensten snelden ter plaatse. Bosangi Mompongo, een vrouw van Congolese afkomst, stierf luttele momenten later. Wie een laatste groet wil brengen aan de overledene, kan daarvoor terecht in het funerarium Serrus langs de Moorselestraat in Menen, elke werkdag van 17 tot 19 uur (op vrijdag tot 18 uur). (DBEW/VHS)