Zaakvoerder Saverwel: "Gelukkig waren onze bestelwagens weg" 06 april 2018

Het bedrijf Saverwel dat woensdag getroffen werd door een verwoestende brand, ligt voorlopig niet plat. Dat zegt zaakvoerder Philippe Vanderroost. "Zo goed als al onze bestelwagens waren op de baan naar een werf met materiaal, daar kunnen we dus verder werken."

Woensdagmorgen steeg plots een enorme donkere rookwolk op vanuit het bedrijf dat in sanitair, verwarming, elektriciteit en zonnepanelen doet. "Het was erg schrikken ja", zegt zaakvoerder Philippe Vanderroost. "Alles wat in het bedrijf stond, is goed voor de schroothoop. Wat er nu verder moet gebeuren weet ik nog niet. We zijn alles nog aan het bekijken met de experten. Voorlopig kunnen we verder werken op de werven waar we bezig zijn, de administratie doe ik van thuis uit."





Repetitieruimte

Zeker is wel dat de grond waar de loods op staat gesaneerd zal moeten worden om de asbestdeeltjes die in de plafondplaten zaten, volledig te kunnen verwijderen. In de loods van het bedrijf was ook een repetitieruimte van de rockgroep waar zoon Thibo (16) in meespeelt. Ook hun materiaal is volledig in de brand achtergebleven.





Kathy Mistiaen, de tante van Thibo zette alvast een spaarpot in haar krantenwinkel 'Huis Kathy' in de Moeskroenstraat om geld in te zamelen.





(AHK)