Yvonne blaast 100 kaarsjes uit 02u53 0 Foto Xavier Coppens

Yvonne Tydtgat mocht onlangs haar verjaardag vieren in rusthuis Manoir Fleuri in Rekkem. De kranige eeuwelinge werd honderd jaar geleden in Frankrijk geboren als tweede van drie kinderen. Op 14-jarige leeftijd ging Yvonne werken in de fabriek, daarna werd ze huishoudhulp bij een arts. in 1956 trouwde ze met Lodewijk Mouton, maar overleed op jonge leeftijd in 1985. Twaalf jaar later trouwde Yvonne een tweede keer met Ebo Peirs, maar tien jaar later overleed ook haar tweede man. Yvonne bleef kinderloos en verblijft sinds anderhalf jaar geleden in het Rekkemse rusthuis.





(XCR)