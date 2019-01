Yngvild Ingels voor N-VA op 2 op Kamerlijst Maxime Petit

18 januari 2019

10u35 0 Menen N-VA trekt in West-Vlaanderen met Yngvild Ingels uit Lauwe op de tweede plek naar de kiezer voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Eerder raakte bekend dat Sander Loones die lijst zou trekken.

Veiligheid in de ruime zin van het woord en de samenwerking tussen de verschillende disciplines werden in de loop der jaren de stokpaardjes van nieuwkomer Yngvild Ingels. “Van overstromingen tot nucleaire noodsituaties, de Mexicaanse griep, terrorisme, etc. De diversiteit van onderwerpen zorgden ervoor dat ze een brede kennis en bijhorend netwerk kon opbouwen binnen het veiligheidsapparaat”, communiceert het partijbestuur

In 2014 waagde ze de sprong naar het kabinet van voormalig Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon. Eerst als adviseur crisismanagement, later als directeur Binnenlandse Zaken. Yngvild is een expert in de domeinen van private veiligheid, identiteitsfraude, bestuurlijke handhaving en werkte mee aan de ontwikkeling van tools zoals de app 112 en Be Alert. Ze is ook Regeringscommissaris voor de NV ASTRID, die verantwoordelijk is voor de communicatie tussen de hulp- en veiligheidsdiensten.

“Met deze jonge, dynamische vrouw kiest West-Vlaanderen volop voor vernieuwing en inhoud”, luidt het nog vanuit het N-VA-bestuur.

Yngvild is een jonge moeder van twee uit Lauwe. Ze studeerde sociologie aan de universiteit van Gent. Na een eerste werkervaring in een Rode Kruis-opvangcentrum ging ze aan de slag bij het federaal Crisiscentrum als projectleider noodplanning en crisisbeheer.