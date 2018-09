Wordt Decospan onderneming van het jaar? 05 september 2018

Op dinsdag 16 oktober kennen we de nieuwe Onderneming van het Jaar, een erkenning die bestaat sinds 1995 en wordt uitgereikt door EY. Een van de drie finalisten is Decospan uit Menen. Het bedrijf werd in 2016 al beloond tijdens de galashow OnderMener van het Jaar in Menen. De twee andere finalisten zijn Ardooie uit Decospan en Reynaers Group uit Duffel. (XCR)