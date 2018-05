Woning tijdelijk onbewoonbaar na brand in garage 19 mei 2018

In de wijk Ten Dale in Rekkem brak donderdagavond omstreeks 22 uur brand uit in de garage van een woning. De hulpdiensten snelden ter plaatse en konden het vuur vrij snel blussen. Ze moesten daarvoor een gat maken in de dakconstructie. Omdat het vuur kort maar hevig woedde, verspreidde de rook zich via de bovenverdieping over het hele huis. De rook drong ook door tot in de woning van de buren zodat ook zij donderdagnacht niet thuis de nacht konden doorbrengen. Door de bluswerken liep de woning ook redelijk wat waterschade op. Het huis zal een korte tijd onbewoonbaar zijn. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. (AHK)