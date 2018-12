Wonderweek in basisschool Wonderwijzer Christophe Maertens

24 december 2018

09u23 0

In de gemeentelijke bassischool De Wonderwijzer in Lauwe was de Wonderweek een groot succes. De leerlingen van het derde leerjaar verzamelden 627,10 euro voor het asielcentrum in Menen. Met dat bedrag willen de leerlingen de kinderen van het asielcentrum een leuk geschenkje willen bezorgen in deze periode van het jaar. De sponsorloop van de school bracht zo’n 800 euro op voor het vullen van de verjaardsdozen voor de kinderen van de Babbeldoos in Menen. De leerlingen uit het zesde leerjaar gaven het beste van zichzelf voor de bejaarden in het RVT Sint-Gerardus.