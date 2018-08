Witte Lietaer eert vijf trouwe personeelsleden 22 augustus 2018

Bij het bedrijf De Witte Lietaer International Textiles in Lauwe werden vijf personeelsleden gehuldigd.





De dames hebben ondertussen 30 of 35 jaar trouwe dienst op de teller staan. We herkennen van links naar rechts Nancy Ceuterick, Dorine Dumoulin, Nathalie Malfait, general manager Francis Dejonghe, Patricia Mareel, Kaatje Debal en bestuurslid gedecoreerden Jenny Losfeld.





